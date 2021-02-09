Бывшая соперница Монатика по "Х-Фактор" восхитила судей "Голоса країни" мощным вокалом

С 24 января поклонники шоу "Голос країни" заслушиваются голосами новых талантов, одним из которых стала яркая и сильная Мария Рак. Но девушка не так проста, ведь еще 10 лет назад она успешно соперничала с самим Дмитрием Монатиком на проекте "Х-Фактор", пишет Politeka.net.

И хотя тогда Марию Рак заметили как одаренную и сильную вокалистку, популярность к ней тогда не пришла, поскольку талантливая девушка выбрала другой путь, и сейчас она воспитывает сына. Но, прочувствовав успех на "Х-Фактор", финалистка Мария решила покорить судей и зал "Голоса країни", что ей удалось почти с первой секунды своего выступления.

Во время слепых прослушиваний девушка сделала ставку на мощную песню популярной певицы Уитни Хьюстон под названием "Queen of the night" и не прогадала. С первых нот судьи прочувствовали всю мощь таланта Марии, но первым, кто смог заговорить, - это Монатик, который заявил, что узнает этот голос.

"Я знаю этот голос. Если это Маша Рак, я буду в шоке",- сказал певец, но решил немного придержать интригу и послушать сильный голос своей знакомой еще немного.

Первой развернула свое кресло Тина Кароль, которая даже стала пританцовывать под зажигательный ритм, за ней не выдержала Надя Дорофеева, которая отметила, что Маша круто поет. А сам Монатик развернулся только после Олега Винника и в своем эмоциональном обращении к вокалистке рассказал, что они вместе с Машей много прошли во время "Х-Фактора".

"Твой вокал узнаешь из тысячи, твоя энергетика невероятная. Я очень рад, что ты нашла эту смелость, ты молодец, что переступила через себя, проявляешь характер каждый раз и бросаешь себе новые вызовы. Ну не была бы ты Машей Рак, если бы это было не так",- сказал певец и тут же получил сильнейшую участницу в свою команду - Мария Рак из всех наставников выбрала своего бывшего соперника.

"Дима, я иду к тебе",- ответила Мария.

К тому же триумфально вернувшуюся Марию Рак узнали и фанаты вокальных шоу, которые следили за ней еще на "Х-Фактора". В своих коментариях к видео они отметили, что Маша очень сильно изменилась.

"Маша, очень поддерживала тебя на Х-Факторе и безумно рада возвращению. Удачи! Я за тебя", " Боже, как она поменялась за 10 лет. Не узнала. Просто прорыв", " Я болела за тебя тогда, Маша!! Ты крутая!!!", " Как же она мне нравилась, она была блестящей на "Х-факторе", "Боже! Наконец Маша Рак пришла на Голос! Десять лет назад в финале X-фактора уступила Кузнецову", "Браво, Мария!!! Очень мощное выступление!!! Желаю победы!!!",- написали фолловеры.

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