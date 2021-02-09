Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал кадры со своего путешествия

Дима Монатик в своем Instagram порадовал поклонников яркими кадрами своей поездки в Барселону, подарив свежие эмоции и заряд энергии своим поклонникам, пишет Politeka.net.

Пока возможность путешествий для многих закрыта, Дима Монатик захотел немного порадовать своих поклонников архивным видео своей незабываемой поездки в Барселону, где певец снимал видео путешествия для своего влога.

Монатик снова оживил в памяти яркие моменты, начав с забавной игры в ладоши, когда он "телепортировался" со своей гримерки в открытый автобус в Барселоне, всего лишь прикрыв камеру руками. Монатик показал свой забавный танец в аэропорту по прилету, когда он забирал чемодан с багажной ленты, а также свое эффектное появление "из-за угла" в метро.

Но самыми яркими кадрами стало катание Монатика на подвешенным к потолку красном шаре в абсолютно розовой комнате, где веселый певец самозабвенно раскачивался на нем, словно Майли Сайрус в известном клипе. Дмитрий Монатик восхитил своей непосредственностью и жизнерадостностью, показывая пример всем, как надо радоваться жизни.

"Эх, оказаться бы сейчас там, где пока нет нас",- подписал свою публикацию Дима Монатик.

Поклонники певца в своих комментариях к видео начали писать, как они скучают по его концертам и поездками. А также они написали об огромном позитиве, который исходит от певца.

"Какой же Вы светлый человек, ваау", "Человек-электростанция, заряжающий все вокруг на позитив", "Класс! Сплошной позитифф", "Лапуся, заряжает", "Лучший", "Клааассс!!!", "Обожаю", "Самый главный поклонник Майли Сайрус", "Дима, как всегда, на позитиве! Классный!!!", "Красавчик", "Монатик крут",- написали фолловеры в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

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