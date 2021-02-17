Приемная дочь Потапа Наташа Горовая собирается составить конкуренцию Насте Каменских и Наде Дорофеевой

Наташа Горовая, видимо, вдохновленная творческими успехами Дорофеевой и Каменских, решила пойти по звездному пути и тоже начать сольную карьеру. Именно так она заявила в своей новой публикации в Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Наташа Горовая записала видео, в котором продемонстрировала свои вокальны способности. Девушка пребывала в прекрасном настроении и, слушая одну из своих любимых песен в машине, смело спела ее припев для подписчиков.

Приемная дочь Потапа на видео сидит за рулем автомобиля в теплой курточке и с распущенными волосами. Когда заиграла песня "Солнышко в руках" группы Демо, Наташа не сдержалась и начала энергично подпевать, хотя иногда забывала слова.

Наташа задорно пела слова песни и даже немного пританцовывала под музыку, и по ее лицу было видно, что она уже представляет себя на большой сцене. Свою видеозапись она в шутку подписала словами о том, что решила выступать, и скорее всего, девушка намеревалась составить конкуренцию подопечным своего отчима Алексея Потапенко Насте Каменских и Наде Дорофеевой.

"Песня "Солнышко". Начинаю сольную карьеру!!!",- написала Наташа Горовая под видео, хотя позже, когда она забыла слова, добавила, что ей осталось только выучить текст.

Напомним, что Наташа Горовая недавно вернулась из отдыха, куда ездила вместе с мамой продюсером Ириной Горовой и младшим братом Андреем. Страничка девушки пополнилась яркими пляжными снимками, где она продемонстрировала шикарную фигурку и подтянутый животик, а также показала красивую фотосессию в купальнике.

Напомним, приемная дочь Потапа покрасовалась на пляже с мамой, фигурки всем на зависть: "Ой, горячо!"

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