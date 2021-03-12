Певица Настя Каменских показала украинкам свою гардеробную в просторном доме где живет с Потапом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад вышла замуж за Алексея Потапенко, часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в своем микроблоге очаровательные фото из свое гардеробной, на которых появилась милом домашнем образе.

Как видно, Настя запечатлена почти во весь рост, она меняет позы и кидает томные взгляды в объектив. Перед камерой звезда появилась в интересном образе – на ней короткие джинсовые шортики и короткая светлая кофточка, под которой проглядывается белый топик. Пышные кудри девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Every day is a Grls’ Day". Поклонники в восторге от новых фотографий артистки, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото. Некоторые отметили, что Потапу очень повезло каждое утро просыпаться с такой красоткой. К слову, Алексей сейчас отставил Настю дома и отправился на отдых с сыном. "Классная", "Уютная комната, красивые цвета", "Красотка", "Богиня", "Ты прекрасна!", "Солнечная красотка", "Абсолютно. Бесповоротно", "Ты невероятно красивая, милая и самая лучшая Настя", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".