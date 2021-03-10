Певица Настя Каменских показала, что делает Потап, пока она готовит ему вкусный ужин
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно произвела фурор своим ярким появлением на светском мероприятии, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка решила показать себя не только артисткой, но еще и хозяйкой на кухне, и выложила в сеть забавное видео, как готовит ужин любимому мужу Потапу.
В начале ролика Настя убирает волосы и начинает готовить, при этом она все время улыбается и пританцовывает. Все в ее готовке ужина проходит быстро и непринужденно, еще и под динамичную музыку. Когда все почти готово на кухню "заплывает" веселый Потап – он тоже пританцовывает, а в какой-то момент обхватывает жену сзади и дерзко хватает за грудь одной рукой. Впрочем, певица и не против, она весело хохочет и продолжает танцевать.
На видео можно увидеть, что на ужин Каменских приготовила салат с паприкой и рукколой, и поджарила куриное филе на домашнем гриле. Все это выглядит весьма аппетитно и вкусно. В подписи к видео Настя написала: "Девочки рулят! В офисе или дома на кухне - мы крутые везде! Делаю с вами ещё одним простым и быстрым ужином, который я люблю готовить себе и мужу". Поклонники просто в восторге от новой публикации Насти, их с Потапом засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Как вкусненько", "Такие милые", "Круто получилось! Салат сделаю", "Здорово", "Побольше таких видео! Меню супер!", "Спасибо за позитив", - пишут в комментариях.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Эллерт заставил Мишину визжать от восторга, сделав ей роскошный сюрприз в аэропорту: "Дурилка ты моя"
Беременная жена "холостяка" Добрынина забыла надеть штаны и засветила растущий живот: "Чтобы наслаждаться…"
Анджелина Джоли, оставшись без лифчика, обтянула свои прелести почти невидимым шелком: "Разжигаешь страсть..."
Трагедия в семье Джеджулы, праздничный день навсегда стал траурным: "Я говорил с ней, кричал, тряс..."
Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".
Также Politeka писала, Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки".