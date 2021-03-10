Певица Настя Каменских показала, что делает Потап, пока она готовит ему вкусный ужин

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно произвела фурор своим ярким появлением на светском мероприятии, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка решила показать себя не только артисткой, но еще и хозяйкой на кухне, и выложила в сеть забавное видео, как готовит ужин любимому мужу Потапу.

В начале ролика Настя убирает волосы и начинает готовить, при этом она все время улыбается и пританцовывает. Все в ее готовке ужина проходит быстро и непринужденно, еще и под динамичную музыку. Когда все почти готово на кухню "заплывает" веселый Потап – он тоже пританцовывает, а в какой-то момент обхватывает жену сзади и дерзко хватает за грудь одной рукой. Впрочем, певица и не против, она весело хохочет и продолжает танцевать.

На видео можно увидеть, что на ужин Каменских приготовила салат с паприкой и рукколой, и поджарила куриное филе на домашнем гриле. Все это выглядит весьма аппетитно и вкусно. В подписи к видео Настя написала: "Девочки рулят! В офисе или дома на кухне - мы крутые везде! Делаю с вами ещё одним простым и быстрым ужином, который я люблю готовить себе и мужу". Поклонники просто в восторге от новой публикации Насти, их с Потапом засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Как вкусненько", "Такие милые", "Круто получилось! Салат сделаю", "Здорово", "Побольше таких видео! Меню супер!", "Спасибо за позитив", - пишут в комментариях.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки".