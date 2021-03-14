Олег Винник рассказал об угрозах со стороны Дана Балана из-за совместной работы с Тиной Кароль

В свое время отношения Кароль и Балана на шоу «Голос країни» стали одной из главных тем для обсуждения среди их поклонников. Молдавский певец не принимает участие в новом сезоне проекта, однако, судя по всему, следит за тем, что происходит в студии. Об этом рассказал Олег Винник в новом выпуске шоу, фрагмент которого был опубликован в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Винник пожаловался Кароль на то, что Балан ему якобы угрожал. Во время съемок певец поинтересовался у своей коллеги: «У Дана Балана дела как там? Не будет ревновать?». На это Кароль ответила: «Да он к тебе ревнует!».

Винник рассказал, что певец ему уже писал. Другие звездные тренеры тут же полюбопытствовали: «С угрозами?». А Кароль добавила: «С угрозами, почему это Винник, а не он?».

«Такой: "я тебя укушу"!», - пошутил в ответ Винник.

Впрочем, украинцы такой юмор не оценили. Многие остались недовольны тем, что организаторы шоу продолжают постоянно упоминать Балана.

«Вам не надоело везде показывать Дана??? Бесите, очень бесите», «Вы издеваетесь? Чего вы везде Балана суете? Вообще катушки слетели?», «Лишь бы пропиариться за счёт Дана и Тины, молодцы», «А Балан знает, что он к Виннику ревнует? Боже, хоть бы не позорились уже», - пишут люди.

Напомним, небритый Дан Балан удивил внешностью в обычной жизни, сбежав в горы: "Тут такой простой хлопец...".

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