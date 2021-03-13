Известный молдавский певец Дан Балан покорил фанатов показав внешность в обычной жизни на фоне природы

Как передает Politeka.net, знаменитый певец пользуется популярностью и не удивительно, что соцсети наполнены его фан-страницами, в которых публикуют самые удачные снимки музыканта. В тот раз Дан предстал на фан-старничке в обычном повседневном образе на фоне горного ручья и леса.

На фото Дан стоит в легком черном трекинговом костюме и кепке с рюкзаком за плечами на фоне горного ручья и леса. Местность напоминает карпатские пейзажи, однако где именно сделан снимок в паблике не сказано.

Авторы фан-странички решили поздравить всех поклонников Дана Балана с наступившей весной и пожелать прекрасных мгновений жизни:

"Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами❤", - от имени Дана написали в паблике.

Поклонники сразу откликнулись на фото, приняв поздравления и в свою очередь засыпав Дана Балана комплементами и признаниями в любви.

"Наш любимый путешественник, любитель природы. Так, Дан, природа не обидет, ничего плохого не скажет, ей можно доверять как себе. Дыши чистым воздухом, наслаждайся красотой окружающего мира, милый наш романтик", "Такой прикольный", "Он любит гулять в сосновом лесу", "Тут такой простой хлопец, а не тот Дан Балан...", "Как хорошо, как классно вокруг! Такая природа вдохновляет на создание новых шедевров! И снимает усталость, и заряжает энергией!", "Как хочется с тобой по горам и по лесам, я счастлива с тобою, Принц Огня", - написали поклонники.

Напомним, что Балан после всех слухов о романе с Кароль заговорил о бесконечной любви: "Нельзя так..."

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