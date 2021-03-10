Известному исполнителю Дану Балану приходиться зарабатывать деньги после слухов о свадьбе с Тиной

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу популярного фанатского сообщества.

Популярный украинский и молдавский певец Дан Балан, чьи не подтвержденные романы громко обсуждают в сети, не боится выступить на частой вечеринке, на дне рождении.

Например, так было в городе Луцке, где Дан Балан зажигательно и весело отработал свою песенную программу. Все присутствующие были в восторге от исполнения песен настоящей звездой. В сеть попали несколько видео с этого закрытого концерта.

Судя по ролику, жители Луцка оценили положительно выступление, естественно, выложив круглую сумму. Некоторые СМИ пишут, что один концерт обойдется желающим послушать эффектного молодого человека за 30 тысяч долларов.

Красивая музыка, отличное исполнение привлекают к Дану Балану не только сердца фанаток, но и коллег по певческому цеху. Утверждают, что так было с Тиной Кароль, которую все называли невестой певца.

Прямых подтверждений этому роману так и не было. Однако Дана Балана все чаще приглашают выступить на свадьбе украинские звезды.

Так популярная ведущая Иванна Онуфрийчук пригласила Дана Балана на свою свадьбу на Мальдивах. Дан Балан выступил с речью и поздравил молодых. Многие не разобравшись толком написали про свадьбу самого певца.

После выступления в Луцке фанаты Дана написали следующие комментарии: "Спасибо за настроение, за заряд полного позитива, за Ваше, Дан творчество. Вам успехов и побед... Просто супер красавец класс".

Отметили также уставший вид звезды: "Уставший немного теперь семью содержать надо, уже не сам".

"Трошки уреканый", - написал сердобольный поклонник

Напомним, Дан Балан заговорил о вечной любви.

Как сообщала Politeka, Дан Балан показал фото с привлекательной брюнеткой.

Также Politeka писала, в сети обсуждают детскую мечту Балана.