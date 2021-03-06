Популярный певец Дан Балан свел поклонниц с ума новым чувственным фото с девушкой

Как сообщает Politeka.net, молдавский артист, который особенно полюбился украинцам после участия в шоу «Голос країни», поделился новым постом в своем Инстаграм.

На черно-белом фото артист позирует не один: рядом с ним застыла молодая красотка. На снимке Дан нежно наклоняется к девушке, приближаясь к ее лицу, будто для поцелуя. Рукой певец прикасается к ее подбородку.

Сама красотка при этом стоит с закрытыми глазами и слегка приоткрытым ртом.

«Всё ещё дышим о любви», - подписал атмосферное фото Балан.

Снимок получился очень чувственным и романтичным, а между парой на нем действительно можно почувствовать напряжение. Впрочем, некоторым фанатам певца это не понравилось. Они искренне верят в слухи о его тайном романе с Тиной Кароль, поэтому хотели бы видеть на месте девушки певицу.

Под фото артиста появилось множество комментариев.

«Хочется видеть дыхание с другой королевой», «Лучше бы с Тиной такие фоточки огненные были», «какой взгляд, мои соседи снизу тазик подставили. любим безумно и тусим под ремикс 25/8», «Попала в рай, боже 2 публикации. Как же мы скучали», «Слишком горячо», «Всё ещё не хватает воздуха от взгляда Дана», «Почему так красиво?», - пишут люди.

Напомним, несмотря на сплетни о романе с Даном Баланом, Кароль намекнула на другую пару.

Как сообщала Politeka, моложавая мама Дана Балана показала совместное фото с Тиной.

Также Politeka писала, в сети обсуждают совместное выступление Дана Балана и Тины Кароль, очень откровенно.