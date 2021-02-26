Молдавский певец, экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан, которому приписывают роман с Тиной Кароль, восхитил своей речью на свадьбе на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, торжественное мероприятие состоялось несколько дней назад, но новые фото продолжают появилось в Инстаграм, будоража поклонников певца.

На этот раз в Сети показали, как Дан Балан поздравил молодоженов - украинскую телеведущую Иванну Онуфрийчук и бизнесмена казахского происхождения Алмаза.

«…эту сказку, эту магию… Нам безумно приятно. И конечно же, мы вас поздравляем. Счастья. Вот, настоящего счастья. Навсегда. На всю жизнь!»- сказал певец.

Поклонники артиста желают, чтобы он тоже обрел свое счастье.

«Пусть у тебя будет эта сказка и магия. Огромнейшего счастье, навсегда. Ты очень хороший», «Его слово магия как великий аргумент для счастья и это верно, без магии в семьи, счастье не будет», «Ну какие вы крутые!!!! Обожаюююю!!! Счастья вам неземного и любви !!!!», «Прекрасные слова Дан», «Когда нибудь и его тоже будут поздравлять со свадьбой и всё такое ( будет такое событие🔥🔥🔥», «Как красиво сказал», - пишут в комментариях.

Отметим, свадьба Иванны Онуфрийчук прошла с большим размахом, ведь для нее пара заказала роскошное декорирование на пляже, пригласили на праздник несколько десятков родных со всего мира.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

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