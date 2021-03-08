Дан Балан мечтает о бесконечной любви, признался фанатам в этом
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу знаменитости.
Певец и музыкальный тренер Дан Балан решил присоединиться к поздравлениям в честь 8 марта. Его фанаты, особенно многочисленная женская часть, оценили теплые слова, прозвучавшие в их адрес.
Красавчик, избалованный женским вниманием, исполнитель Дан Балан выпустил недавно ремикс на свою новую песню. Он был записан при участии певицы Инди, которая является подопечной Дана.
Совместное творчество было положительно оценено поклонниками, а клип "Дышат о любви" продолжает набирать просмотры.
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К праздничной дате 8 марта артист решил подарить всем прекрасные и душевные слова, показывающие романтическую натуру Балана.
По его мнению, о бесконечной любви можно долго мечтать, но только с помощью и благодаря женщинам можно это получить. Счастливого женского дня желает знаменитость.
На фото, которое сопровождает пост, Дан Балан одетый в темный наряд. На руке у него украшение в виде кольца. В кадре можно рассмотреть восьмерку, которая напоминает нарисованный символ бесконечности.
"8! Бесконечная Любовь… По крайней мере мы можем мечтать об этом… и только благодаря вам, наши дорогие женщины… заслуживаем! Счастливого Женского дня!" - желает в конце Дан Балан.
Подписчики исполнителя обрадовались поздравлению, отметив, что это приятные слова замечательного мужчины. Также они похвалили звезду, найдя его самым лучшим.
"Спасибо! Приятные слова от замечательного мужчины, Самый лучший, О бесконечной любви только мечтать", - говорили поклонники.
"Мужчина,это слишком.Нельзя так...поберегите наши сердечки. Слишком красивый.", - написала поклонница.
Напомним, Дан Балан показал кадры красивой брюнетки.
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