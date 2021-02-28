Молдавский певец, экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан с детства мечтал стать великим артистом

Дан Балан родился в обеспеченной семье дипломата и популярной телеведущей. Отец, Михай Балан, работал при посольстве Молдовы, а мама, Людмила Балан является звездой молдавского телевидения. Недавно в социальной сети Инстаграм поклонники представили кадр, на котором показали маленького и повзрослевшего Дана.

Примечательно, что пользователи сети сравнили мужчину с прежним собой, ведь позировал он в одинаковых полосатых кофтах. Как видно на коллаже, в детстве артист был точно таким же улыбчивым и позитивным. Его жизнь изменилась в десять лет когда родители подарили ему аккордеон и записали в музыкальную школу.

Дан быстро освоил инструмент, параллельно научился играть на фортепиано и гитаре и стал сам сочинять музыку. Сейчас мужчина пишет стихи, создает свои песни сам и продолжает развиваться. Причем с детства и до популярности артисту пришлось пройти через многое, его группа даже играла на заброшенных заводах и стройках, чтобы придать своим выступлениям необходимый антураж.

На днях Дан Балан на Мальдивах выступил на свадьбе 34-летней украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук с бизнесменом казахского происхождения Алмазом.

Так, в Сети показали кадр, как Балан обнимает подругу невесты, оперную певицу Нину Рубан. Фото вызвало бурную реакцию.

«Браво Дан», «Эх ты, Дан, что творишь?», «Шалит, всегда будет сладеньким», «Гуляй, пока гуляется», «Нет, Дан! Только с Тиной глаза сияют!», «Это очередной скандал....», «Разве кого-то можно сравнивать с Тиной я никого не вижу лучше и краше», «Они сами к нему липнут, он как мужчина не может им сказать пошли вон от меня, я не думаю, что он её нашел в зале это она его подкараулила», «Ну Дан даёт, ни одной девушки красавицу не пропустит», «Да он флиртует со всеми и да... не пропускает ни одной юбки», - пишут в комментариях.

Напомним, что редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…».