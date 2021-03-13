Олег Винник показав кадри робочих моментів підготовки своєї команди, постав у стильному образі

Як передає Politeka.net, Олег Винник у своєму сторіс на Instagram показав як "проганяє" свою команду для створення номера для виступу на наступному ефірі "Голосу".

На відео видно, як Винник розповідає про те, як потрібно вибудовувати вокал і мелодію, а також дає поради, кому що необхідно робити. "Тут потрібно один з одним пройти, прожити", - каже Винник.

Свої відео він назвав "Підготовка до вокальних боїв", Олег розповів, що коли заспівати людям мелодію, вибудувати її разом з вокалом, донести до людей, тоді буде справжній хіт. Він радить зіставити вокал, стилістику.

Для тренувань Олег надів чорні джинси, кепку і худі, і виглядає дуже круто. Він жестикулює, коментує і підказує. Захоплений в робочий процес Винник ледь стримує емоції, проте не тільки на помилки вказує тренер. У потрібних моментах він підтримує, хвалить, а глядачам обіцяє показати "Результат в ефірі 1+1".

Нагадаємо, до команди Винника входять: Андрій Кудінов, Роман Семенчук, Галина Куришко, Володимир Каверін, Богдан Муха, Діляра Дідаркізі, Ірина Шабан, Костянтин Нікулін, Анна Шеррі, Ярина Малишняк, Андрій Діденко, Folk Ladies, Анна Бераіа, Сергій Коваленко, Сергій Нейчев, Віталій Борисюк.

Нещодавно Винник опублікував серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, зроблених під час його недавнього концерту в Броварах. Винник виступив на одній сцені разом з починаючою співачкою Еліною Іващенко. На кадрах, якими поділився Олег, він тримав юну протеже за руку, вони обидва щасливо посміхалися.

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