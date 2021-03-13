Любимец "волчиц" Олег Винник сделал откровение, появившись в компании юной брюнетки

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, сделанных во время его недавнего концерта в Броварах.

Винник выступил на одной сцене вместе с начинающей певицей Элиной Иващенко.

На кадрах, которыми поделился Олег, он держал юную протеже за руку, они оба счастливо улыбались.

"Друзья, одна из интриг раскрыта! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой - elina.ivashchenko_official, которая впоследствии стала победителем "Х-фактора" и "Славянского базара". И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути. На моем концерте в Броварах состоялась live-премьера нашего с Еленой дуэта. Ждите студийную версию композиции "Бриллианты" 😎 Скоро 💛", - сообщил Винник.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

"Мы уже ждать просто не можем! Очень заинтригованы, и лично я, каждый час обновляю Вашу с Еленой страницы! Потому бесконечно жду! 😍❤️"

"Очень понравилась песня"

"Это было шикарно!! И Элина классная!🔥❤️"

"Олег, я очень рада, что для выполнения такой прекрасной композиции "Бриллианты" вы выбрали дуэт именно с Еленой Иващенко! Очень достойный дуэт, два бриллиантовых голоса в одной песне! Браво!"

"Жду с нетерпением! Думаю, будет что-то невероятное... 👏"

Ранее мы рассказывали, Винник на том же концерта в Броварах удивил романтическим жестом, встав на колени перед своей "тайной" женой, бэк-вокалисткой Таюне. Певец преподес ей букет цветов.

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