Олег Винник показал кадры рабочих моментов подготовки своей команды, представ в стильном образе

Как передает Politeka.net, Олег Винник в своем сторис на Инстаграм показал как "прогоняет" свою команду для создания номера для выступления на следующем эфире "Голоса".

На видео видно, как Винник рассказывает о том, как нужно выстраивать вокал и мелодию, а также дает советы, кому что необходимо делать. "Тут нужно друг с другом пройти, прожить", - говорит Винник.

Свои видео он назвал "Подготовка к вокальным боям", Олег рассказал, что когда спеть людям мелодию, выстроить ее вместе с вокалом, донести до людей, тогда будет настоящий хит. Он советует сопоставить вокал, стилистику.

Для тренировок Олег надел черные джинсы, кепку и худи, и выглядит очень круто. Он жестикулирует, комментирует и подсказывает. Увлеченный в рабочий процесс Винник едва сдерживает эмоции, однако не только на ошибки указывает тренер. В нужных моментах он поддерживает, хвалит, а зрителям обещает показать "Результат в эфире 1+1"

Напомним, в команду Винника входят: Андрей Кудинов, Роман Семенчук, Галина Куришко, Владимир Каверин, Богдан Муха, Диляра Дидаркизи, Ирина Шабан, Константин Никулин, Анна Шерри, Ярина Малышняк, Андрей Диденко, Folk Ladies, Анна Бераиа, Сергей Коваленко, Сергей Нейчев, Виталий Борисюк.

Недавно Винник опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, сделанных во время его недавнего концерта в Броварах. Винник выступил на одной сцене вместе с начинающей певицей Элиной Иващенко. На кадрах, которыми поделился Олег, он держал юную протеже за руку, они оба счастливо улыбались.

Небольшие видео мы смогли сохранить для вас из сторис Винника:

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