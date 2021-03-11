Популярний український співак Олег Винник показав, як поводяться його зіркові колеги на зйомках шоу «Маска»

Не так давно артист приєднався до зіркових детективів популярної музичної програми. Разом з Андрієм Данилком, Олею Поляковою, Дзідзьо і Настею Каменських він повинен вгадувати, хто зі знаменитостей ховається під тією чи іншою маскою. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Винник показав, як поводяться інші детективи в процесі зйомок. Про це пише Politeka.net.

На фото Полякова, Дзідзьо і Каменських сидять на своїх місцях, уткнувшися в екрани телефонів. Винник сидить поруч з ними і дивиться в їх бік, склавши руки на грудях.

"Нарешті, на шоу "Маска" небувала тиша. Колеги замовляють їжу?", - з гумором підписав знімок співак.

Українці тут же почали коментувати його пост.

"Олег, у Вас відібрали телефон? Або ви колегам текст нової пісні надиктовуєте?", "Олежа, а ти що на дієті? Замов хоча б салатик", "а Андрій Данилко вже давно в їдальні! Мудрий чоловік", "Ні, не думаю! Щось замишляють", "класно спостерігати з боку, всі в телефончиках, а Олега єдиного не поглинув інтернет", "У Вас не команда, а одні балаболи", "у Насті в телефоні цікавіше?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Винник придбав у свою команду на "Голосі країни" справжній діамант, Дорофєєва аж вискочила з крісла: "Дуже круто!".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник приголомшив зізнанням про вагітних від нього дівчат: "Друзі мої, це...".

Також Politeka писала, що ефектний Винник убив " вовчиць "появою у всьому чорному: "весняне свято кохання".