Украинская певица Настя Каменских рядом с женой Позитива (Алексея Завгороднего) блеснула фигурой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позировала рядом с Анной Завгородней.

В первый день Великого поста, 15 марта, Каменских и супруга Позитива похвастались ножками. Девушки позировали в объемных оверсайз худи. При этом на ноги ничего, кроме кроссовок и носков, судя по фото, они не надели.

Горячие кадры бурно встретили в Сети. Однако, если девушек захвалили. То их наряд, похоже, понравился не всем. Кроме того, жену Позитива перепутали с балериной Екатериной Кухар.

«Какая красота!», «Круто!», «Какая красота», «Нереальная, очень люблю», «Пушка», «Настя, ты просто шикарная», «Самые красивые на планете», «Как здорово», «Настя, ты лучшая», «Блин, эти бесформенные свитера худи у всех звёзд, все их продают 🙈что нибудь оригинальное может быть?», «Чехол на танк😂», «Ужасно смотрится», «А похоже, что ты с Кухар», - пишут в комментариях.

Анна Завгородняя (Андрийчук) работала на телевидении, позже стала дизайнером, развивает собственный бренд модной одежды. С Позитивом она познакомилась в 2006 году. Поженилась пара в 2013 году.

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