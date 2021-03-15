Что это делается!

Артист Андрей Данилко отбросил лишнюю скромность и показал свой игривый нрав

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали свежее видео с анонсом следующего эфира (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Судя по кадрам, детективам предстоит разгадать, кто прячется в костюме Жабы и Циклопа. С каждым выпуском интрига нарастает, а судьи с ведущим Владимиром Остапчуком придумывают все больше ярких выходок.

К примеру, в следующем эфире всех удивит "новый" Андрей Данилко. Артист раскрепостится по полной.

На замечание большого и пушистого Циклопа: "Вы такой серьезный", артист слетит с катушек, и начнет его неистово тискать.

Затем достанется Насте Каменских, за которой Андрей Михайлович гонялся, одновременно шлепая по ягодицам.

Не осталась без внимания и Оля Полякова, которую Данилко нескромно поцеловал прямо в живот.

"Что это делается!", - кричала она.

"Я в шоке!", - заявил их коллега-детектив Олег Винник.

"Уже в следующую субботу наши герои будут совсем другими! Вас ждет новая ведущая и Андрей Данилко, который точно вас удивит! Смотрите новый выпуск шоу МАСКА уже 20 марта в 21:00 на @kanalukraina", - говорится в анонсе.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"С каждый разом становится всё гарячее и гарячее😍"

"Очень интересно будет уже жду"

"Циклопчик и Жабеня самые лучшие👏😍"

"Это будет очень жарко и круто 🔥"

"Андрей Данилко, то любовь❤️ Он так забавный😍"

"он так циклопчика схватил 😢"

"А ведущая это новый человек, или переодетый Вова ?🤔👀"

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