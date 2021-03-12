Популярный украинский артист Андрей Данилко откровенно признался, какой герой шоу «Маска» заставил его почувствовать себя неполноценным

В недавнем выпуске шоу звездных детективов заинтриговал эпатажный Сом со своими загорелыми ногами. Он выступил с песней «Я устал» группы Quest Pistols, однако продолжил отвечать на вопросы детективов исключительно на английском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Детективы отметили, что не уверены, скрывается ли под маской иностранец или украинец.

В свою очередь, Данилко откровенно признался, что из-за этого участника шоу у него развился комплекс неполноценности.

«Хочу сделать маленькое обращение: у меня из-за маски этой рыбы комплекс неполноценности. Спасибо Оле, что подкрутила мне наушник, я послушал подсказки и ничего не понял. Я хочу, чтобы Сом попал в номинацию, мы все же сняли с него маску и узнали, кто там», - заявил артист.

В свою очередь, Полякова предположила, что в образе Сома может выступать Жан Беленюк, Виталий Козловский или Дима Коляденко. Каменских добавила в число кандидатов Андрея Беднякова и мужа Камалии Мохаммада Захура.

В то же время, украинцы в комментариях к выступлению Сома почти единогласны во мнении, что под его маской выступает Иракли Макацария.

«Это Ираклий Макацария. Потому что он является крестным отцом 9 детей», «100% Ираклий!!! Индийский океан, это Болливуд, где снимает фильмы Иракли. 9 это кол-во фильмов», «Иракли, и это даже не обсуждается!», - пишут люди.

Напомним, Винник без прикрас показал, что на самом деле творится на съемках "Маски": "А Данилко уже давно в...".

Как сообщала Politeka, Данилко на новой работе очутился в замке, похлеще, чем у Пугачевой и Галкина: "Приглашают…".

Также Politeka писала, что вечного холостяка Андрея Данилко засняли в аэропорту с известной певицей-красоткой: "Какие нежные...".