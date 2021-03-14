Певец MELOVIN, фаворит Андрея Данилко, озадачил детективов на шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, 23-летний Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) опубликовал в своем микроблоге в инстаграм забавную видеонарезку, где судьи из шоу "Маска" гадают, в каком именно костюме он может прятаться (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Вечер имени кого? 🙆🏻👇🏽 #MELOVIN", - подписал кадры певец, сам удивяясь, наверно, тому, сколько раз звучало его имя во время эфиров шоу.
Так, Настя Каменских предположила, что MELOVIN может скрываться под маской Волка, с чем ее коллега Олег Винник категорчески не согласился, сказав, что движение не те.
Возразил Насте и Андрей Данилко. По его словам, "MELOVIN - больше!" По мнению артиста, его фаворит может прятаться под маской Циклопа.
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"Если, смотря на эту маску, воспринимать присутствие одного глаза, как подсказку, то это MELOVIN", - заявил проницательный Данилко, чем насмешил зал и своих коллег. Дело в том, что у Бочарова есть одна особенная фишка: он носит яркую линзу бело-голубого цвета в одном глазу.
Напомним, по художник по костюмам шоу "Маска" Леся Патока называла Циклопа самым милым персонажем этого проекта.
"В большинстве костюмов невозможно повернуть шею, а в случае Циклопа – вообще ничего. Мы учили звезду, которая будет прятаться под костюмом, двигать попкой – для этого нужно полностью развернуться. Несмотря на то, что в таком костюме невозможно передать никаких эмоций, наш Циклоп – нереально милое создание", - отмечала дизайнер.
Пользователи с энтузизамом обсудили увиденное:
"Меловин, ты там ни икал во время эфира? 🔥❤️"
"Я уверена, что в Циклопе именно ты! 😅"
"Один глаз, это Мэловин 😂😂😂 гениально"
"Кому-то пора идти на маску 👌😏"
"Винник так на уверенном сказал «Меловін так не рухається»🙃"
"Весь вечер на стреме! Имя Мэловин звучало столько раз!😍"
"Точно имени Мэловина, столько раз тебя ещё не упоминали 🤭😂"
"А мы все мечтали тебя под маской Мольфара увидеть! Каюсь, обозналась 🙈🙈🙈 стыд-позор! 🤦🏼♀️"
Напомним, эпатажный фаворит Данилка MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "настолько горячий, что...".
Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MELOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.
Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью.