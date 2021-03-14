Украинская певица Настя Каменских дала слабину, немного побаловав себя

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором показала свой завтрак. Артистка, которая строго следит за своим питанием, показала, как иногда может побаловать себя сладеньким. На фото в тарелке Насти красовались блинчики, намазанные шоколадной пастой.

Сама Каменских выглядела довольной и взъерошенной. Вид сладостей ее явно вдохновлял.

«Так выглядит мое «иногда можно». Ведь до этого последний раз готовила и ела блинчики несколько лет назад. Мне кажется, все их любят. И я не исключение! Поэтому сегодня у меня cheat day. А вообще я рада, что я пришла к тому, что я могу более мягко и расслабленно относиться к ограничениям в питании, которые я раньше себе практически не позволяла. Теперь я с большей легкостью позволяю себе cheat days, а иногда даже и cheat hours», - рассказала певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Такая сладкая бусинка», «Сладуся», «Такая милая», «а глаза такие сделала, как будто что-то украла. Молодец! Нужно чаще получать гормон счастья... в частности от еды», «Нямка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских оценила ягодицы Макса Барских на шоу "Маска", Волк охотно подыграл: "Можно даже потрогать...".

Как сообщала Politeka, Каменских поразила нелепым видом в толстовке и с туфлей у самого уха: "Делает она, стыдно нам".

Также Politeka писала, что уставшая Каменских после отъезда Потапа надела балахон и неожиданно позеленела: "что с ней?".