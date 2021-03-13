На шоу "Маска" нарешті розкрилась одна з головних інтриг

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку популярного телешоу у соцмережі.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому учасник "Маски", який зображував вовка, нарешті показав своє обличчя. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Хто приховується під маскою Вовка? Сьогодні ми розсекретили Вовка. Яке фантастичне перевтілення! Ви здивовані? Пишіть у коментарях", - йдеться у підписі до відео.

Так, як виявилось, під маскою вовка приховувався відомий український співак Макс Барських.

"Вовк, покажи себе! І це... І це... Цей талант неможливо приховати! Макс Барських!" - оголосив ведучий під оплески глядачів.

Артист зізнався, що йому було складно "вийти з себе і зобразити вовка".

"І походу в мене це не вийшло, так?" - запитав Барських.

Тим часом Настя Каменських зізналась, що ніколи не дивилась на сідниці артиста, але зараз вона їх розгледіла, і вони дуже гарні.

"Можна навіть їх торкнутись", - відпові Барських, на що Каменських заявила, що найкращі сідниці в країні все ж, звичайно, в неї.

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