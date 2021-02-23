Известный певец Макс Барских появился в кругу своей семьи, и переполошил поклонниц

Как передает Politeka.net в своем Instagram известный певец и пленитель женских сердец Макс Барских показал своих родных. На одно из фото Макс засветил свою семью - сестричку и племянницу, на дне рождении малышки.

В посте Макс позировал в красном гольфе под горло, его сестра в синем цветастом платье, а малышка красотка Даша, в золотистом наряде принцессы.

Девочка и ее мама прильнули к Максу, он же сидел в невозмутимой позе. Как подчеркнули поклонники певца, мужчина выглядел немного худым и одежда свисала на нем как на вешалке.

Фото были сделаны в развлекательном центре, и на фоне знаменитости с семьей располагались красочные батуты, горки и бассейны с шариками.

Поклонники отметили, какая красивая семья у Макса, не забыв при этом расхвалить самого сердцееда, за привлекательность и обаяние:

"Какая красивая семья", "✨ Принцесса))) ✨ ✨Вырастет - королевой станет !!!) ✨ ✨", "Очень красивые девочки!!!", "✨ Очень красивые👍👍👍🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌺🌺🌺", "Яка милота ❤️😍хай росте здоровенька 🎉", "Красив, обаятелен......", "Такие хорошенькие))) 🔥", "Поздравляю, Макс, вы классные, здоровья и самого прекрасного племяшке, от души 🙏❤", "Суперские, очень добрые взгляды", "Я сразу подумала, что дочь", "Красивые, обаятельные и просто замечательная семья", - написали поклонники, обрадованные тем, что девочка оказалась все таки не дочерью, а племянницей звезды.

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