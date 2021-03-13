На шоу "Маска" наконец-то раскрылась одна из главных интриг
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу популярного телешоу в соцсети.
Так, в сети появилось видео, на котором участник "Маски", который изображал волка, наконец-то показал свое лицо. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
"Кто скрывается под маской волка? Сегодня мы рассекретили волка. Какое фантастическое перевоплощение! Вы удивлены? Пишите в комментариях", - говорится в подписи к видео.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Вскрылся конфликт строптивой Могилевской с дизайнером Тины Кароль и Лободы: "Хочу сделать заявление..."
Дорофеева без макияжа и парика дала рассмотреть себя настоящую, разница очевидна: "Зачем, Наденька?"
Леся Никитюк получила печальное известие от врача, жизнь не будет прежней: "У меня на животе..."
Могилевская "вырубила" с ноги зрителя, который снимал ее на концерте, видео "беспредела": "Просто нет слов!"
Так, как оказалось, под маской волка скрывался известный украинский певец Макс Барских.
"Волк, покажи себя! И это... И это... Этот талант невозможно скрыть! Макс Барских!" - объявил ведущий под аплодисменты зрителей.
Артист признался, что ему было сложно "выйти из себя и изобразить волка".
"И походу у меня это не получилось, да?" - спросил Барских.
Тем временем Настя Каменских призналась, что никогда не смотрела на ягодицы артиста, но сейчас она их разглядела, и они очень красивые.
"Можно даже их потрогать", - ответил Барских, на что Каменских заявила, что самые лучшие ягодицы в стране все же, конечно, у нее.
Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".
Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же красавица Рита".
Также Politeka писала, Счастливый Макс Барских с малышкой на руках вызвал переполох: "красивая семья".