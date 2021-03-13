На шоу "Маска" наконец-то раскрылась одна из главных интриг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу популярного телешоу в соцсети.

Так, в сети появилось видео, на котором участник "Маски", который изображал волка, наконец-то показал свое лицо. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Кто скрывается под маской волка? Сегодня мы рассекретили волка. Какое фантастическое перевоплощение! Вы удивлены? Пишите в комментариях", - говорится в подписи к видео.

Так, как оказалось, под маской волка скрывался известный украинский певец Макс Барских.

"Волк, покажи себя! И это... И это... Этот талант невозможно скрыть! Макс Барских!" - объявил ведущий под аплодисменты зрителей.

Артист признался, что ему было сложно "выйти из себя и изобразить волка".

"И походу у меня это не получилось, да?" - спросил Барских.

Тем временем Настя Каменских призналась, что никогда не смотрела на ягодицы артиста, но сейчас она их разглядела, и они очень красивые.

"Можно даже их потрогать", - ответил Барских, на что Каменских заявила, что самые лучшие ягодицы в стране все же, конечно, у нее.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же красавица Рита".

Также Politeka писала, Счастливый Макс Барских с малышкой на руках вызвал переполох: "красивая семья".