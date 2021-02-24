Сердцеед Макс Барских заставил армию фанатов трепетать
Как передает Politeka.net, 30-летний артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых появился в костюме и белой рубашке на свадебной церемонии.
Оказывается, это женились его близкие друзья - Рита и Игорь. Барских был одним из приглашенных гостей на их роскошной свадьбе.
"Сегодня День Любви! 😍Красивая история @ritamaikova @paschenko_igor", - подписал артист фото.
В то же время у себя в "сториз" Макс выложил более любопытные кадры. По традиции, невеста кинула свой праздничный букетик, который неожиданно поймал именно Барских. Изумились все, а больше всего, пожалуй сам артист. Невеста подбежала к нему и обняла. Жаль, не слышно, что она ему прошептала на ухо в тот момент.
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Пользователи с жаром обсудили увиденное. Некоторые уже успели испугаться, что холостого красавчика Барских, наконец, "обуздали".
"Тридцатилетние начали обзаводиться семьями!!!❤️💐Совет да Любовь!!!"
"Поздравляем Риточку и Игоря 😍"
"Какая же Рита красотка😍"
"Макс, когда уже наступит Твой День Любви?❤️"
"Хотелось бы, чтоб и ты, Макс, задумался о своей семье, как ни как уже пора серьезно думать об этом.❤️"
"Макс букет💐 невесты👰 пойман вами!!!😊👍💘"
"самые красивые истории любви только в твоих песнях, Макс 😍"
"Я уже напугалась, что ты женился🙈"
"Ты то когда ?)" - "риторический вопрос... но, он женат на любимой профессии😊"
Напомним, недавно Барских ответил на вопрос, почему до сих пор одинок.
"Все хотят быть с известным человеком, но мало кто готов быть со мной, с таким, какой я есть... Становится сложнее находить удивительных людей. Просто ты доходишь до определенного уровня, даже ментального, и тебе хочется, чтобы человек был, как минимум, с тобой на одном уровне мышления", - делился артист.
Напомним, что подружка Макса Барских распахнула халат и превзошла Пэрис Хилтон с Лободой: «Ого, какая!».
Как сообщала Politeka, сердцеед Макс Барских поразил признанием, почему до сих пор одинок: "Мало кто готов...".
Также Politeka писала, что подружка Макса Барских выронила бюст из экстра-декольте, пошалив в ресторане.