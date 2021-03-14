Співачка Настя Каменських показала кумедне фото в соцмережі з "позеленілим" обличчям
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка стала зірковим детективом в шоу "Маска" на українському телебаченні, в черговий раз здивувала шанувальників новим фото. У своєму мікроблозі в Instagram красуня опублікувала кумедний кадр, на якому показала, як покращує вигляд свого обличчя, проте знімок викликав у фанатів лише одне питання "що з нею?".
Як видно, Настя відобразила себе сама, вона з'явилася перед камерою в сірому балахоні з капюшоном на голові, за яким приховала свої розкішні кучері. При цьому на обличчі зірки немає макіяжу, зате наклеєні зелені патчі під очима і на лобі, вона з серйозним виглядом дивиться в об'єктив.
Шанувальники припустили, що Каменських засумувала вдома одна, адже її чоловік Потап відправився на Відпочинок з сином Андрієм від попереднього шлюбу. У своєму Instagram Олексій Потапенко днями показав яскраві кадри з розкішних канікул з сином-підлітком в Об'єднаних Арабських Еміратах. Схоже, Потап відмінно проводить час без Насті, поки вона зайнята доглядом за собою наодинці вдома.
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До слова, днями Каменських виклала в мережу миле фото в цікавому образі, а в підписі до нього розповіла, як важливо дівчатам піклується про себе. "Але важливо пам'ятати, що справжня турбота про себе – це не тільки зовнішній догляд. Це про прийняття себе, своїх недоліків і постійна робота над собою", - підписала знімок Настя.
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