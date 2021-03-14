Певица Настя Каменских показала забавное фото в соцсети с "позеленевшим" лицом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом в шоу "Маска" на украинском телевидении, в очередной раз удивила поклонников новым фото. В своем микроблоге в Instagram красотка опубликовала забавный кадр, на котором показала, как улучшает вид своего лица, однако снимок вызвал у фанатов лишь один вопрос "что с ней?".

Как видно, Настя запечатлела себя сама, она появилась перед камерой в сером балахоне с капюшоном на голове, за которым скрыла свои роскошные кудри. При этом на лице звезды нет макияжа, зато наклеены зеленые патчи под глазами и на лбу, она с серьезным видом смотрит в объектив.

Поклонники предположили, что Каменских загрустила дома одна, ведь ее муж Потап отправился на отдых с сыном Андреем от предыдущего брака. В своем Instagram Алексей Потапенко на днях показал яркие кадры с роскошных каникул с сыном-подростком в Объединенных Арабских Эмиратах. Похоже, Потап отлично проводит время без Насти, пока она занята уходом за собой наедине дома.

К слову, на днях Каменских выложила в сеть милое фото в интересном образе, а в подпсии к нему рассказала, как важно девушкам заботится о себе. "Но важно помнить, что настоящая забота о себе – это не только внешний уход. Это о принятии себя, своих недостатков и постоянная работа над собой", - подписала снимок Настя.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".