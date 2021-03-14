Рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал домашние посиделки с женой Настей Каменских и ее мамой

Так, известный артист и продюсер вернулся в Украину после поездки в Дубаи, где он провел небольшой отпуск в сугубо мужской компании со своим сыном-подростком Андреем от первого брака с Ириной Горовой.

Кадры он выложил в разделе сториз Инстаграма, передает Politeka.net

На них можно увидеть накрытый стол, блины с красной икрой, рюмки с алкоголем, а также певицу Настю Каменских и ее маму Лидию Петровну, которая, как говорит сам Потап, испекла угощения к приезду зятя.

«Вернулся к любимой жене и теще, которая приготовила блины. Ура. С Масленицей», - говорит Потапа за кадром.

Заметим, что Настя позировала на камеру в домашней одежде и без косметики, а ее волосы были небрежно собраны в пучок. Она жевала блины, а потом тянула рюмку со спиртным, отмечая приезд супруга и Масленицу.

Ранее мы уже писали, что Потап выкладывал фото с сыном Андреем рядом с роскошным автомобилем в окружении густой экзотической зелени. Перед камерой продюсер позировал в светлых спортивных брюках и черной футболке с ярким принтом, свой образ он дополнил белыми кроссами и забавной кепочкой. Сын Потапа тоже на стиле – он в черных брюках и яркой зеленой кофте.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".