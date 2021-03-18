Шоу "Маска" снова заинтриговало зрителей, показав нового участника
Уже раскрыто несколько личностей, которые прятались в масках разных героев, передает Politeka.net. Так, героями выпусков стали певцы Александр Пономарев, Макс Барских, Алина Гросу, Наталья Могилевская и другие знаменитости.
А в новом эпизоде появится очередной герой шоу - Ворон. Создатели шоу заинтриговали подписчиков своего официального аккаунта в Инстаграм.
"ИЗЫСКАННЫЙ ВОРОН - НОВЫЙ ГЕРОЙ ГИПЕРШОУ МАСКА 🔥
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Кто может скрываться под маской Ворона? Пишите ваши предположения в комментариях", - написали авторы поста.
За четыре часа публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети тут же стали обсуждать возможного участника программы и не только.
"Может Иво Бобул? Что скажут детективы 😂", "А как вам - Melovin? 🤔", "Катя Осадча. Буде петь песнь Юра прощай, Юра прости😂", "Какой крутой, думаю женщина😜", "Может Анастасия Приходько?? Возможно, именно о ней Остапчук говорил в проморолике следующего выпуска "Все думали, что ты под другой маской"?..", "Нельзя сказать без вокала,сложно. Когда выложили фото волка то все сразу догадались", "Дима Коляденко)", "Мне кажется, что там Дима Коляденко 😅 посмотрев на костюм мне он напомнил именно его 😁😁", "Вы его сразу откроете?", - написали пользователи сети.
Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
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