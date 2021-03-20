Известный шоумен Андрей Данилко на шоу "Маска" устроил эпатаж, и полез обниматься с "Циклопом"

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Зірковий шлях" разместили кадр из следующего выпуска шоу "Маска". Данилко, который выступает на шоу в роли "детектива", который должен отгадывать участников, которые прячутся под масками в фееричных костюмах, вышел на сцену, и стал обниматься с Циклопом.

Многие зрители шоу подозревают, что под маской Циклопа прячется фаворит Данилко на нацотборе на Евровидение - певец Melovin. Однако другие считают, что под маской Циклопа находится Мишель Андраде.

"В девятом выпуске шоу "Маска" будут неожиданные разоблачения, безумные эмоции и внезапный прилив нежности 💫. То ли няшний Циклоп способствует обнимашки, то ли все причастные к шоу Маска стали большой семьей...", - написали в паблике.

Поклонники ждут не дождутся нового выпуска шоу, и мониторят любую новость, которая может пролить свет на то, кто прячется за масками героев.

"Интереснр посмотреть сегодня снимут два участника маску, кто интересно под циклопом", "Циклоп. Хоть он и максимально милый, но там очень уже очевидно, кто под маской", "Циклоп. Ибо уже даже неинтересно смотреть его выступления. Уже все давно знают, что это Мишель Андраде", - пишут поклонники.

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