Знаменитый украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки растрогал новым фото с одной из своих самых близких женщин

Данилко редко публикует посты на своей странице в Инстаграм, однако в последние дни на ней одно за другим появляются новые фото. Дело в том, что артист в своем сценическом образе принял участие в съемках юбилейного сезона популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка». В этом проекте к нему присоединилась и знаменитая «мама Верки» в исполнении актрисы Инны Белоконь.

Как сообщает Politeka.net, Сердючка порадовала поклонников еще одним снимком из Барселоны, куда они с мамой приехали на съемки. Кадр сделан внутри старинного Замка Святой Флорентины – одной из достопримечательностей Каталонии.

На фото артисты сидят у витражного окна и трогательно держатся за руки. Обе красотки одеты в белое, а на голове у Верки красуется ее фирменная серебристая звезда.

Поклонники Сердючки тут же принялись комментировать пост.

«Как два ангела», «Когда уже?», «Гармония», «Господи, какая же красота. Историческое фото», «Кому молимся?», «Одухотворённо так... красиво», «Крошки любимые», «Две женщины сидели у окна», «Считаю священника придётся заказать после этой исповеди», - пишут люди.

Напомним, Андрей Данилко, махнув из Украины, покатал главную женщину своей жизни на роскошной яхте: "Это любовь".

Как сообщала Politeka, холостяк Данилко на новой работе удивил развлечениями с Брежневой, видео: "Верка важная такая...".

Также Politeka писала, что холостяк Данилко устроил романтический ужин главной спутнице своей жизни: "Как по-королевски".