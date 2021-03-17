Андрей Данилко в образе Верки Сердючки вызвал ажиотаж ярким фото и веселой компанией

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на роскошной яхте.

Верка Сердючка позировала вместе с главной женщиной в своей жизни - мамой, в исполнении актрисы Инны Белоконь. Несменная парочка предстала в одинаковых нарядах: нежно-лиловых костюмчиках, белых колготках и начищенных до блеска туфлях. Образ Сердючки дополнила большая звезда на голове и солнцезащитные очки, а ее мама, как всегда, была в платочке.

Как известно, переодетые Данилко с Белоконь принимают участие в новом сезоне трэвел-шоу "Орел и Решка" в Испании.

Судя по геометке, кадр на яхте был сделан в Барселоне.

Артисты вальяжно расселись на кожаном диванчике, рассмешив необычным ракурсом.

Сердючка никак не подписала фото, но зато пользователям нашлось, что сказать:

"Когда не боишься сниматься с любого ракурса"; "Ох ...мы скучаем 😍Как хочется вернутся в те времена ,когда вы частенько приезжали к нам"; "супер🔥 а размер ноги какой если не секрет?🧐"; "Королевна🔥😍😂👏"; "Зефир!❤️"; "Сразу видна балетная школа))😂😍"; "Как всё нежненько 👏"; "😍вот это белоснежные колготки просто 🔥"; "Андрей, жарко наверное 😢"; "Можете себе позволить 👈😄👍"; "И мама и дочь красотки❤️🔥😍😆 это любов🌷"; "Шо за крали сидят 😂".

Напомним, Данилко в образе Сердючки засветился на яхте за границей, покорив цветущим видом: "Одна экзотика…".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал, каким был на пике славы, улыбку не сдержать: "Колготы класс!".

Также Politeka писала, Сердючка возвращается на ТВ в новом амплуа, сюрприз от Данилко удался: "Вот оно, перевоплощение!".