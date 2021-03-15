Андрей Данилко, в образе Верки Сердючки, вместе с "мамой" Инной Белоконь и певицей Верой Брежневой отправились в путешествие

Звезды принимают участие в новом сезоне шоу о путешествиях "Орел и Решка" в Барселоне, сообщает Politeka.net.

Сердючка предстала в своем самом известном образе - со звездой на голове, ее "мама" в одежде с украинскими мотивами, а Вера была в сером спортивном костюме, а сверху она надела черное пальто. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Все трое прошлись на фоне фонтана, а внимание привлекла именно Брежнева, которая прыгала в кадре в игривом настроении.

За четыре часа кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Спасибо, что вы есть! Спасибо за ваше творчество! 👏👏👏💖", "Верочка неотразима ❤️ Такие замечательные люди нужны, чтобы не забыть - мир не плох", "Верка важная такая, на самолёте полетит. Класс. Как всегда с юмором", "Звезда, сама чемодан тащит👏👏👏", "Я вас обожаю !) Моя жизнь состоит из цитат Веры)", "Обожаю Веру🔥🔥🔥❤️", "Держись Барселона!!😂🔥🔥🔥", "Благодарю за талант, творчество, харизму))) Голос- секси!!!) С любовью из России)", "Вера поехала", "🔥🔥🔥🔥Класс 🔥🔥🔥🔥🔥💋🙏❤️", "Одной пишут, другой зачëркивают😍🔥", "Шикарная Вера:) в исполнении талантливейшего Андрея Михайловича 👏👏👏", "А кто с рюкзаком?)", - написали пользователи сети.

Напомним, Данилко в образе Сердючки засветился на яхте за границей, покорив цветущим видом: "Одна экзотика…".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал, каким был на пике славы, улыбку не сдержать: "Колготы класс!".

Также Politeka писала, Сердючка возвращается на ТВ в новом амплуа, сюрприз от Данилко удался: "Вот оно, перевоплощение!".