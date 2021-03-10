Андрей Данилко побывал с старинном замке Барселоны вместе со сценической мамой

Как сообщает Politeka.net, недавно стартовал новый юбилейный сезон программы о путешествиях "Орел и Решка", в котором покорять города и страны отправили 10 пар знаменитостей. Звездными участниками трэвел-шоу также стали Верка Сердючка и ее мама, они отправились в испанскую Барселону. Об этом свидетельствуют фото на странице Сердючки в Instagram.

Так, на одном из снимков можно увидеть, что Данилко вместе с актрисой Инной Белоконь, которая играет его сценическую маму, побывал в старинном Замке Святой Флорентины. Похоже, парочка решила оттянуться по-взрослому – они заказали роскошный праздничный ужин в зале замка. Забавно, но на кадре видно, что Андрей и Инна сидят в своих ярких образах по разные стороны длинного стола с шикарными блюдами. Подписи к фотографии нет, но есть геолокация этого замка в Барселоне.

Поклонники тут же кинулись обсуждать новый снимок и участие Верки Сердючки в шоу "Орел и Решка". Некоторые отметили, что будут смотреть новый сезон только из-за участия в нем Данилка и Белоконь. "Как по-королевски", "Почти святая Вечеря", "Приятного аппетита", "Ждем этот выпуск, будет здорово", "Буду смотреть", "Как красиво", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Данилко в образе Сердючки засветился на яхте за границей, покорив цветущим видом: "Одна экзотика…".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал, каким был на пике славы, улыбку не сдержать: "Колготы класс!".

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