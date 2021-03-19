Артист Андрей Данилко обескуражил дикой выходкой на шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали фрагмент одного из выпусков с безумствами на сцене (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Во время выступления одного из участников звездные детективы поднялись на сцену, устроив настоящее зрелище. В особенности руку приложил 47-летний Данилко, причем буквально. Артист гонялся за певицей Олей Поляковой в "дутом" мини-наряде и пытался отшлепать ее по выпирающим "булочкам".

"На, на, на! Доигралась!", - кричал запыхавшийся Данилко, пока другие дружно смеялись над этой сценкой, а Полякова изо всех сил пыталась спасти свое "достоинство".

Что так "выбесило" Данилко, неизвестно, возможно, бесстыжий наряд артистки - телесное боди Оли выглядело так, будто она голая и только что из душа, чему доказательство полотенце у нее на голове.

"Андрей Михайлович настроился на игривый лад и теперь будет обнимать всех! 😅 Смотрите новый выпуск гипершоу МАСКА уже завтра, 20 марта в 21:00 на @kanalukraina!", - говорится в анонсе.

Пользователи за считанные минуты успели прокомментировать увиденное:

"Полякова так выделывается, бесит"; "Супер)"; "Очень некрасиво это выглядело. Своими криками они мешали насладиться финальным номером Мольфара, шикарным вокалом Павла Костицына".

Ранее мы рассказывали, как по такому же сценарию Данилко отшлепал игривую Каменских, а вот Поляковой тогда достался от него поцелуй в животик.

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