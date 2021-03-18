Ведущий гипер-шоу "Маска" Владимир Остапчук показал неоднозначный кадр со съемок очередного выпуска шоу, Данилко не смог сдержать эмоции и пристроился сзади

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Остапчук показал новое перевоплощение в знаменитую донну Розу д'Альвадорез из старой советской комедии "Здравствуйте, я ваша тетя".

В кадре, который разместил Остапчук, к "донне Розе" сзади пристроился певец и шоумен Андрей Данилко. Он обнял Остапчука за талию, а тот в свою очередь продолжает улыбаться и выполнять роль ведущего.

Остапчук в парике и наряде донны Розы выглядит ну очень похожим на актера Калягина Александра, который сыграл знаменитую роль тетушки из Бразилии, "где много-много диких обезьян".

"Твои спички, мои дрова😂😂😂. Я уже представляю следующий эфир", - подписал фото Остапчук.

Поклонники, которые обожают шутки Остапчук и следят за новостями любимого телеведущего, не прошли мимо такой чудесной забавной фотографии, оставив комментарии под ней.

"Тетя Роза была восхитительна 🔥🔥🔥😂", "Жду с нетерпением😂😂😂", "А Ви знаєте, хто під масками? 🔥🔥🔥", "Тот случай, когда Вова Остапчук + Шоу "Маска" = ideality 🔥 Даже мой муж, который не особо любит подобные развлекательные ТВ-шоу, каждый раз, когда я смотрю "Маску", говорит: "Ведущий в этом шоу, конечно, шикарен!" 👌😁", "Твои с*ськи мои дрова", "🔥😂😂", "Я смотрю, что костюмеры не могут остановиться на твоём образе 😅😅😅😅", - написали фанаты.

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Напомним, что ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец".

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