Публика с ажиотажем следит за жизнью телеведущего Владимира Остапчука и его новой супруги Кристины Горняк

Благо, парочка активно делится кадрами в соцсетях, и ничего не стесняется. Как передает Politeka.net, Владимир с Кристиной опубликовали свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показали свой романтический вечер, который провели дома.

Так, Остапчук продемонстрировал, как ублажает уставшую жену после работы. Звезда подарил ей букет розовых тюльпанов и ее любимое шампанское.

Парочка сначала покуражилась перед камерой в коридоре своей квартиры, снимая отражение в зеркале. После поцелуев и объятий они перебрались в гостиную, где Владимир разлил по бокалам игристый напиток.

"Встретились дома, уставшие, но теплые друг к другу!", - подписаны кадры.

"Что ты у меня такой идеальный? Был заказ на розовенькое с газиками - розовенькое с газиками прибыло. Клааасс, слышите, как шипит...", - радостно комментировала довольная мужем Кристина.

Ранее мы рассказывали, Остапчук насмешил забавными кадрами с женой в автомобиле. Кристина, будучи за рулем, спросила у него: "Вов, куда дальше ехать?". При этом у девушки было растерянное выражение лица.

Остапчук, голосом, как в GPS-навигаторах, помог жене как мог: "Через 200 метров поверните направо. Вы провтыкали поворот, сделайте еще один маневр. Вы слишком грустная, улыбнитесь".

Кристина все же не сдержала улыбку.

"😂вы такие забавные"; "🔥я теперь не смогу ездить, буду представлять Остапчука. И если ты меня завезешь, я знаю куда обращаться"; "Обожаю, когда вот этим голосом 😁мёд для ушей 👌🏻", - комментировали в Сети.

Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…".

Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец".