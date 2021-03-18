Публика с ажиотажем следит за жизнью телеведущего Владимира Остапчука и его новой супруги Кристины Горняк
Благо, парочка активно делится кадрами в соцсетях, и ничего не стесняется. Как передает Politeka.net, Владимир с Кристиной опубликовали свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показали свой романтический вечер, который провели дома.
Так, Остапчук продемонстрировал, как ублажает уставшую жену после работы. Звезда подарил ей букет розовых тюльпанов и ее любимое шампанское.
Парочка сначала покуражилась перед камерой в коридоре своей квартиры, снимая отражение в зеркале. После поцелуев и объятий они перебрались в гостиную, где Владимир разлил по бокалам игристый напиток.
"Встретились дома, уставшие, но теплые друг к другу!", - подписаны кадры.
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"Что ты у меня такой идеальный? Был заказ на розовенькое с газиками - розовенькое с газиками прибыло. Клааасс, слышите, как шипит...", - радостно комментировала довольная мужем Кристина.
Ранее мы рассказывали, Остапчук насмешил забавными кадрами с женой в автомобиле. Кристина, будучи за рулем, спросила у него: "Вов, куда дальше ехать?". При этом у девушки было растерянное выражение лица.
Остапчук, голосом, как в GPS-навигаторах, помог жене как мог: "Через 200 метров поверните направо. Вы провтыкали поворот, сделайте еще один маневр. Вы слишком грустная, улыбнитесь".
Кристина все же не сдержала улыбку.
"😂вы такие забавные"; "🔥я теперь не смогу ездить, буду представлять Остапчука. И если ты меня завезешь, я знаю куда обращаться"; "Обожаю, когда вот этим голосом 😁мёд для ушей 👌🏻", - комментировали в Сети.
Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…".
Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец".