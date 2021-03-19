Андрей Данилко встревожил поклонников состоянием своего здоровья

Как передает Politeka.net, неладное заметили зрители шоу «Маска», где Андрей Данилко является одним из звездных детективов.

В частности в Сети обратили внимание, что он очень близко подносит смартфон к лицу, когда пытается там что-то прочитать.

«У Данилка зрение плохое, не очень смешно», «У него мутнеет роговица. зрение ухудшалось на протяжении всей жизни и продолжает ухудшатся. редкая болезнь. операция нужна по пересадке роговицы. ему предлагали лучшую клинику Америки – отказался», «ну так скоро он вовсе потеряет зрение и мы не увидим его на сцене», «Бывают разные болезни глаз ,что операции не возвращают зрение. А Данилко классный», «У Андрея проблемы со зрением еще с юности, а операция это большой риск в его случае. Но он всё равно самый обаятельный детектив в этой команде», - пишут в комментариях.

Несколько лет назад Андрей Данилко рассказывал, что у него стремительно слабеет зрение, но делать операцию он боится.

«У меня проблема с глазами. И дальше будет только хуже... Я уже не могу сам куда-нибудь поехать. В аэропорту, на вокзалах ничего не вижу. Если человек от меня метрах в трех-четырех – все, хана. Ну, то есть я понимаю, что это человек, но лица его я не вижу. Только работе моя слепота не мешает. Удобно – на сцене меньше волнуюсь», - говорил артист журналу "Тайны звезд".

Напомним, холостяк Данилко растрогал чувственным кадром со спутницей своей жизни, одетой во все белое: "Когда уже?"

Как сообщала Politeka, эпатажный Данилко на шоу "Маска" пристроился к Остапчуку в женском наряде: "Тот случай, когда…"

Также Politeka писала, что Андрей Данилко, махнув из Украины, покатал главную женщину своей жизни на роскошной яхте: "Это любовь"