Зрители и звездные детективы шоу «Маска» наконец узнали, кто скрывался под образом Сома, который с самого начала привлек к себе внимание

Интрига была раскрыта в новом выпуске программы, который вышел в эфир 27 марта. Соответствующее видео появилось на странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Брутальный Сом с загорелыми ногами и разговорами на английском языке сразу привлек к себе внимание украинцев и звездных детективов «Маски» - Андрея Данилко, Оли Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменских и Олега Винника.

В новом эпизоде стало известно, что под маской усатой рыбы скрывался грузинский «холостяк» Иракли Макацария. Увидев его лицо, Каменских не сдержалась, и принялась кричать:

«Я говорила! Я говорила! Я говорила!».

После этого певица выбежала на сцену и обняла Иракли.

Украинцы бурно отреагировали на раскрытие этого героя.

«Единственное, что выдало — подсказка с первыми буквами имени», «Биография в Интернете не всегда правдива, как оказывается», «Ну он крутой был. Догадывались, но не сразу», «Какие таланты раскрывает шоу Маска! Вот это перевоплощение!», «Все было очень прозрачно. Как и у многих других», «Вообще не удивлена, Я после второго выпуска была уверенна что это он, после подсказок про любовь и розы», - пишут люди.

Напомним, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".

Как сообщала Politeka, Винник приоткрыл завесу нового выпуска "Маска", вызвав бурю эмоций: "Жалко, что скоро...".

Также Politeka писала, что "повелитель волчиц" Винник в стильном наряде рассказал подробности о шоу Маска: "Это уже традиция…".