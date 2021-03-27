Зрители и звездные детективы шоу «Маска» наконец узнали, кто скрывался под образом Сома, который с самого начала привлек к себе внимание
Интрига была раскрыта в новом выпуске программы, который вышел в эфир 27 марта. Соответствующее видео появилось на странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Брутальный Сом с загорелыми ногами и разговорами на английском языке сразу привлек к себе внимание украинцев и звездных детективов «Маски» - Андрея Данилко, Оли Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменских и Олега Винника.
В новом эпизоде стало известно, что под маской усатой рыбы скрывался грузинский «холостяк» Иракли Макацария. Увидев его лицо, Каменских не сдержалась, и принялась кричать:
«Я говорила! Я говорила! Я говорила!».
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Соседка по квартире раскрыла подробности о такой Тине Кароль, которую никто не знает: "В три часа ночи будила и…"
Жена-красотка продюсера "Квартал 95" эффектно задрала ножки, разгоняя скуку: "Предлагаю вдохновляться..."
После этого певица выбежала на сцену и обняла Иракли.
Украинцы бурно отреагировали на раскрытие этого героя.
«Единственное, что выдало — подсказка с первыми буквами имени», «Биография в Интернете не всегда правдива, как оказывается», «Ну он крутой был. Догадывались, но не сразу», «Какие таланты раскрывает шоу Маска! Вот это перевоплощение!», «Все было очень прозрачно. Как и у многих других», «Вообще не удивлена, Я после второго выпуска была уверенна что это он, после подсказок про любовь и розы», - пишут люди.
Напомним, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".
Как сообщала Politeka, Винник приоткрыл завесу нового выпуска "Маска", вызвав бурю эмоций: "Жалко, что скоро...".
Также Politeka писала, что "повелитель волчиц" Винник в стильном наряде рассказал подробности о шоу Маска: "Это уже традиция…".