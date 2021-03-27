Украинцы полюбили шоу "Маска", которое стало самым популярным, и активно обсуждают кто же находится под масками героев проекта

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм паблике Телеканал "Україна" стало известно, кто скрывается под маской мечтательной Луны, это певица экс-звезда ВиаГра Надя Мейхер.

"Невероятно! В костюме мечтательной Луны на сцене гипершоу МАСКА выступала певица Надежда Мейхер. Звездный детектив Андрей Данилко сразу узнал артистку и убеждал в этом своих коллег. Друзья, а вам удалось рассекретить Надежду Мейхер?", - сообщили в паблике канала.

Полякова наотрез отказывалась верить, что под маской Луны Мейхер и даже поспорила с Данилко на 500 грн, и проиграла, потому, что под Луной была Надежда Мейхер. Поклонники, которые черпают информацию из всех возможных ресурсов, сразу откликнулись на новость бурными овациями Андрею Данилко. А также похвалили Надю Мейхер за шикарное исполнение музыкальных номеров.

"Михайлович!!❤️❤️❤️👏👏👏👏👏Браво!", "Вау, вау и браво Надежда👏Очень красиво Вы пели🔥❤️", "Один Данилко самий найрозумніший із них усіх", "Так)", "Жаба это Сморигин".

Маска Луны была одной из самых загадочных и романтических, шикарное платье скрывало фигуру звезды, но голос, который поразил слушателей с первых нот очаровал, и приоткрыл завесу тайны, которую скрывал костюм.

Напомним, Олег Винник является одним из звездных детективов нашумевшего шоу «Маска». Кроме него в жюри сидят Настя Каменских, Дзидзьо, Андрей Данилко и Оля Полякова. По традиции перед каждым выпуском Олег Винник приоткрывает завесу и показывает зрителю, что будет происходить на шоу.

Напомним, что Винник приоткрыл завесу нового выпуска "Маска", вызвав бурю эмоций: "Жалко, что скоро..."

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