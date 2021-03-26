Чем ближе финал "Маски", тем больше нервничают звездные детективы. Певица Оля Полякова - не исключение

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала "Украина" в Инстаграм опубликовали свежее видео, в котором показали острые моменты, происходящие на шоу "Маска".

Так, у детективов, видимо, уже лопается терпение. Первым не выдержал Андрей Данилко.

"Я сегодня буду бурчать", - заявил он, изумив Настю Каменских: "Ты же никогда не бурчал?".

Постепенно ситуация начала выходить из-под контроля. Следующей, у кого сдали нервы, стала Полякова. Рассерженная звезда схватила карандаш и с силой его разломала.

"Ооо, пошла по стопам одного из президентов", - ведущий Владимир Остапчук намекнул на экс-гаранта Виктора Януковича, сломашего как-то раз на эмоциях ручку.

"Почему так слабенько? Не понравилось пение сома?..", - прокоментировал Олег Винник поведение Оли.

"Запахло жареной рыбой!", - воскликнула та.

Кроме того, Полякова умудрилась поконфликтовать с Каменских, обсуждая одного из участников на сцене.

"Это мужчина! Ну, где это девочка?", - кричала Оля, а Настя утверждала обратное.

Авторы поста напомнили публике, когда можно будет увидеть все своими глазами в полной версии.

"Настоящий праздник на гипершоу МАСКА! Мы все ближе к финалу, а загадок и тайн становится все больше. Смотрите новый выпуск самого загадочного шоу страны в субботу, 27 марта, в 21:00. Будет ярко!".

Напомним, распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"

Также Politeka писала, что Данилко окончательно потерял стыд, гоняясь за смущенной Поляковой в полотенце: "Доигралась!"