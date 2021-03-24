Артист Андрей Данилко наконец перестал себя сдерживать

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали забавный фрагмент одного из эфиров, в котором 47-летний певец дал волю чувствам прям на публике (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, распоясавшийся Данилко вышел на сцену и начал бесцеремонно приставать к участнику в костюме Циклопа, тиская его за пушистые "части тела".

Его коллеги, звездные детективы, и ведущий Владимир Остапчук были в шоке, да и публика, наверно, тоже.

"Андрей, теперь вы должны на ней жениться!", - заявил Остапчук.

"Андрей Михайлович, я вас уже люблю...", - томно проговорил растаявший от объятий Циклоп.

А вот Настя Каменских и Оля Полякова, по всему, приревновали романтичного Данилко к самому милому на проекте участнику.

"Сидел все время сдерживал себя и, смотри, сорвался!", - воскликнула Настя.

"Андрей, она забеременела только что!", - заявила изумленная Оля.

"Вам и так не так, и так не так!", - развел руками запыхавшийся Данилко, кинувшись тогда обнимать Остапчука в женском наряде.

"Остановите Андрея! Андрей, идем домой, быстро домой!", - Каменских встала из-за стола и направилась забирать со сцены разгулявшегося Данилко.

"Андрей Михайлович наконец перестал сдерживать себя! Признавайтесь, вы тоже хотели бы обняться с ним? Смотрите новый выпуск гипершоу МАСКА уже в эту субботу, 27 марта в 21:00 на @kanalukraina!", - говорится в подписи к кадрам.

Публика с энтузизамом обсудила в комментариях поведение народного любимца:

"Как мы с этого эпизода поржали, начиная с того, как он выходил на сцену😂 Данилко лучший!" - "согласна!!! Без Андрея Михайловича это не шоу!!! Кстати, он все правильно делал,давно пора с Циклопа снять маску!"

"А я хочу побыстрее узнать кто под маской Циклопа, а то нет покоя))"

"Почему так смешно?! 😂"

"Андрей и Циклоп самые няшные"

"Андрей Михайлович так прикольно обнял циклопчика, чуть не раздел😂"

"Ну, наконец-то Андрей вошёл в кураж!!! А то как то серьезно он подошёл к этой передаче))"

Напомним, грустный Данилко не сдержал эмоций перед приставучей Осадчей: "Катя, я стесняюсь. Давай не будем..."

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко огромные проблемы со здоровьем, нужна операция: "Дальше будет только хуже".