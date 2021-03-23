Украинцы активно обсуждают главные интриги шоу «Маска», которые буквально лишили сна звездных детективов проекта

Бурное обсуждение разгорелось на странице шоу в Инстаграм, где зрители принялись делиться своими мнениями о том, чего ждать от новых эпизодов «Маски». Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, проект, в котором звезды выступают в причудливых костюмах, а Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских и Дзидзьо пытаются отгадать их личности, с самого начала вызывает большой интерес у зрителей.

В новом посте организаторы шоу предложили украинцам поделиться своими предположениями о том, что их ждет в новых эпизодах.

«Звездные детективы потеряли сон и уже не могут дождаться, какой герой снимет маску следующим! Пишите ваши предположения в комментариях», - говорится в публикации.

Организаторы сопроводили этот пост снимком Олега Винника, который сидит на своем месте в съемочном павильоне.

В свою очередь, украинцы начали делится теориями о том, кого из участников могут раскрыть следующим.

«Точно не Циклоп, пожалуй в финал пройдет, хотя эта маска очень раздражает», «Следующее хочу чтобы сняли маску с Солнца», «Сом пусть уже снимут с него..», «Сому уже пора на выход», «Солнце, или Стрекоза - очень интересно кто там!! На Циклопчика еще хочется посмотреть, и Носорога оставляем для Оли на десерт», - пишут люди.

Напомним, Андрей Данилко выдал имя красотки, скрывающейся в костюме Месяца: "Знаешь что...".

Как сообщала Politeka, Огневич, которую не узнали в костюме Ворона ответила, кто под другими Масками: "Остапчук оценил...".

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