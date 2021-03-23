Каждый новый выпуск шоу "Маска" все больше интригует зрителей
В этот раз звездных детективов ждет нелегкая задача - им предстоит угадать имя нового персонажа, передает Politeka.net. Однако, похоже, певцы Dzidzio и Андрей Данилко смогли сразу назвать, кто скрывается в костюме.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное на официальной странице проекта в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Так, на сцене появился герой в костюме Месяца.
"Я вообще не понимаю, кто это!", - в растерянности заявила звездный детектив Ольга Полякова, в отличие от своих коллег Dzidzio и Андрея Данилко, которые тут же выдали имя.
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"Надежда Мейхер!", - крикнул первый.
"Надя, знаешь что...", - подхватил Dzidzio Данилко.
Пока неизвестно, оказались ли правы звезды шоу.
"Эйфория! Фантастические выступления любимых героев и новая загадочная маска. Мы готовим для вас настоящий праздник!
Новый выпуск шоу МАСКА уже 27 марта в 21:00 на @kanalukraina", - написали авторы поста.
За день публикация собрала более 12 тысяч просмотров и много комментариев:
"МАСКА----нотка позитива в нашу жизнь,самое классное что есть на наших экранах👏👏👏🔥🔥🔥❤️", "Циклопчик и Лягушонок лучшие 😍", "Пора снять маску с циклопа, его мимишность бесит", "Месяц окажется мужчиной)", "А Остапчук кто? Джонни Депп или Джои из сериала "Друзья"?)", "Новая маска - Ирина Билык! Я почему-то так подумала, увидев её 😍".
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