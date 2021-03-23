Каждый новый выпуск шоу "Маска" все больше интригует зрителей

В этот раз звездных детективов ждет нелегкая задача - им предстоит угадать имя нового персонажа, передает Politeka.net. Однако, похоже, певцы Dzidzio и Андрей Данилко смогли сразу назвать, кто скрывается в костюме.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное на официальной странице проекта в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, на сцене появился герой в костюме Месяца.

"Я вообще не понимаю, кто это!", - в растерянности заявила звездный детектив Ольга Полякова, в отличие от своих коллег Dzidzio и Андрея Данилко, которые тут же выдали имя.

"Надежда Мейхер!", - крикнул первый.

"Надя, знаешь что...", - подхватил Dzidzio Данилко.

Пока неизвестно, оказались ли правы звезды шоу.

"Эйфория! Фантастические выступления любимых героев и новая загадочная маска. Мы готовим для вас настоящий праздник!

Новый выпуск шоу МАСКА уже 27 марта в 21:00 на @kanalukraina", - написали авторы поста.

За день публикация собрала более 12 тысяч просмотров и много комментариев:

"МАСКА----нотка позитива в нашу жизнь,самое классное что есть на наших экранах👏👏👏🔥🔥🔥❤️", "Циклопчик и Лягушонок лучшие 😍", "Пора снять маску с циклопа, его мимишность бесит", "Месяц окажется мужчиной)", "А Остапчук кто? Джонни Депп или Джои из сериала "Друзья"?)", "Новая маска - Ирина Билык! Я почему-то так подумала, увидев её 😍".

Напомним, кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."