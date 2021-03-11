Известный певец Михаил Хома, больше известный под псевдо Dzidzio, изменил имидж, отправившись в Карпаты

Как передает Politeka.net, известный певец на своей страничке в Инстаграм разместил фото со свои компаньоном, в кожухе и странной шапке, поседевший и неузнаваемый.

"Фешен Вік «Карпати 2021» Вікінги підсніжники шукають😂🤣🎥", - написал знаменитость в подписи к фото.

Многие поклонники не смогли даже узнать певца, так сильно он изменился. Некоторые заметили пару лишних килограммов, и отправили певца на диету, других повеселил такой "батярский" вид известного певца.

Михаил со своим коллегой под никнеймом dzidzio_pavuk Бодей Пауком, стоят на фоне заснеженных Карпат, оба бородача в прекрасном расположении духа.

Фанаты прокомментировали увиденное:

"Дзідзьо, на дієту мерщій!!!", "🔥🔥🔥 😎😎 Я не узнала 😂", "Місько батяр👍 Дзідзьо 👏", "Вас не впізнати😮👍🏽🔥", "Хот це вас за ними послав, за тими підсніжниками 😉", "Знайшли?😂", "Дід мороз", "В Микуличині?😍", "І шо, знайшли?", "Які Ви класніі😍", "Ооо, ви круті!", "Ой, чую пахне новим фільмом❤️❤️❤️", "Дзідзіо змінив імідж 😂😂😂", "Не там шукаєте. У нас біля підїзду хлопці шукають, знаходять, а потім такі веселі стають... Тільки ті підсніжники вони закладками називають", "Круто! Щось нове змімаєте?", "Чекаю з нетерпінням", "Дзідзьо ти шо збомжувався?", "Дзідзьо то ви фільм знімаєте?", "Невже той Дзідьо якого я знала постарів😂😢❤️", - удивились фанаты.

Напомним, что Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо: "Джеймс Бонд отдыхает".

Как сообщала Politeka, жена DZIDZIO в кожаной юбке приковала взгляды к своей идеальной внешности: "Ангел во плоти".

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