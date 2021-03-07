Известная украинская певица Оля Цибульская показала раскованный образ в объятиях Дзидзьо, с которым она выступает в дуэте

Знойная красотка поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Цибульская продемонстрировала поклонникам их с Дзидзьо новые образы, при чем оба полностью облачились в черное. Певец позирует в стильном официальном костюме с бабочкой и дерзкими туфлями с шипами и заклепками.

А сама Цибульская выбрала еще более экстравагантный наряд. На ней длинное вечернее платье в пол с серебристой бахромой снизу, а также с высоким вырезом почти до самого верха юбки. Часть наряда выполнена из полупрозрачной ткани, под которой просвечивается корсет певицы. Дополнили дерзкий образ Цибульской сверкающий чокер и красная помада.

«Я и кум. Оцени наши образы от 1 до 10», - подписала фото певица.

Подписчики тут же принялись оставлять под постом комментарии.

«Что за кума, что под кумом не была», «Огонь», «Оля -красавица!!! Так и хочется видеть с Олей другого мужчину - красавца. Но не этого. Рядом С Олей должен быть Высокий стройный, плечистый мужчина. А этот такой маленький и незаметный. Ну, если кум, то пусть будет», «Джеймс Бонд отдыхает», «Шикарная пара», «Немного б поскромнее», - пишут люди.

Напомним, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".

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