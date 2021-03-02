Красотка-жена Дзидзьо Славия устроила жаркую фотосессию, чтобы ярко встретить приход весны

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Славия, и которая является супругой украинского артиста Дзидзьо, решила ярко встретить весну и устроила себе роскошную фотосессию в цветах. Один из снимков звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram, чем вызвала восторг у поклонников.

На новом фото Ярослава запечатлена в интересной локации, она как будто бы утопает в разноцветных цветах. Перед камерой красотка появилась в узком коротеньком платье нежного розового оттенка, которое подчеркнуло стройные ножки, изящную фигурку и упругое декольте. Свой образ артистка дополнила кокетливым пиджачком в тон наряду. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с розовой помадой и ослепительная улыбка.

В подписи к фотографии Славия коротко написала: "Привет, весна". Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников звездной красотки, супругу Дзидзьо засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Красавица", "Цветок среди цветов. Заряжает позитивом, то чего нам сейчас не хватает", "Красоточка", "Вы молодец такая!", "Девушка весна", "Божественно красиво", "Классно! В песне чувствуется, что весна приближается", "Очень милая", "Ты такая яркая", - пишут восторженные фолловеры в комментариях к фото Ярославы.

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