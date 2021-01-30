Жена украинского музыканта DZIDZIO, певица SLAVIA показал яркие кадры своего отдыха

Артистка, как и многие другие звезды, сейчас отдыхает в теплых краях, откуда делится жаркими кадрами, передает Politeka.net.

Так, певица опубликовала видео с пляжа Доминиканы. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Звезда позировала в красном купальнике. Лифчик с интересными бретелями смотрелся эффектно, подчеркивая грудь.

Кроме того, SLAVIA была в маленьких плавочках, которые не закрывали собой ничего лишнего.

На одних из первых кадров звезда позировала, сидя на песке, когда волны омывали ее стройные ножки. Жена DZIDZIO дала полюбоваться своей стройной талией и плоским животиком.

Примечательно, что красотка распустила свои длинные волосы, которыми тут же поиграл морской ветер.

Звезда улыбалась и выглядела свежо и довольно. Позже она ловила волны, которые были довольно высокими.

"Стихия - одна из четырех первооснов мира: земля, вода, воздух и огонь.

В женщине гармонично сочетаются все 4 стихии, но они проявятся тогда, когда она встретит своего истинного мужчину 🔥", - написала артистка.

За несколько часов пост собрал более 2000 просмотров и много комментариев:

"Ой ну, просто нереально красивая 😍😍😍 передай немного мне того солнышка 🌞🌞", "Это что-то нереальное 😍😍😍😍😍😍", "Красотка", "И надо же быть такой красивой 🙈", "Инстаграм одинокой женщины не для тебя. Будь свободной. Дзидзьо - это уже в прошлом !!)) "," И я жду этого продолжение ... о единственном мужчине ❤️".

Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».