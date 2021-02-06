Жена украинского исполнителя DZIDZIO, начинающая певица SLAVIA (Ярослава Хома) похвасталась яркими фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фото, напоминающих об отдыхе в теплых краях. Только недавно Ярослава вернулась с Доминиканской Республики, где замечательно провела время. С отдыха девушка делилась с поклонниками крутыми кадрами.

На свежих фото Ярослава позировала в ярком желтом купальнике. Девушка во всей красе продемонстрировала свои округлые бедра, пышную грудь и плоский животик. Красотка лежала и нежилась на светлом песочки около невероятно красивой голубой воды. Выглядела девушка как с обложки журнала.

«Доминикана. Остров Саона из рекламы Баунти», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что Ярослава Хома – обладательница поистине красивой фигурки.

Кстати, по возвращению в Украину певица заявила о скорой премьере новой песни. Она намекнула, что песня будет посвящена женским прелестям. Напомним, что в конце 2020 года Ярослава заявила о начале сольной карьеры. Она презентовала песню под псевдонимом SLAVIA. При этом, звездный муж не оценил образ, созданный Ярославой.

Напомним, что роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».

Как сообщала Politeka, разгоряченная жена DZIDZIO пошалила в красном бикини на пляже, видео: "Дзидзьо - это уже в прошлом!".

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