Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка Slavia показав яскраві кадри свого відпочинку

Артистка, як і багато інших зірок, зараз відпочиває в теплих краях, звідки ділиться жаркими кадрами, передає Politeka.net.

Так, співачка опублікувала відео з пляжу Домінікани. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Зірка позувала в червоному купальнику. Ліфчик з цікавими бретелями виглядав ефектно, підкреслюючи груди.

Крім того, SLAVIA була в маленьких плавочках, які не закривали собою нічого зайвого.

На одних з перших кадрів зірка позувала, сидячи на піску, коли хвилі омивали її стрункі ніжки. Дружина DZIDZIO дала помилуватися своєю стрункою талією і плоским животиком.

Примітно, що красуня розпустила своє довге волосся, яким тут же пограв морський вітер.

Зірка посміхалася і виглядала свіжо і довольною. Пізніше вона ловила хвилі, які були досить високими.

"Стихія - одна з чотирьох першооснов світу: земля, вода, повітря і вогонь.

У жінці гармонійно поєднуються всі 4 стихії, але вони проявляться тоді, коли вона зустріне свого істинного чоловіка 🔥", - написала артистка.

За кілька годин пост зібрав понад 2000 переглядів і багато коментарів:

"Ой ну просто нереально красива передай трохи Мені того сонечка🌞 🌞", " це щось нереальне😍 😍 😍 😍 😍 😍", "красуня", "і треба ж бути такою красивою 🙈", "Instagram самотньої жінки не Для тебе. Будь вільною. Дзідзьо - це вже в минулому !!)) ", "І я чекаю цього продовження ... про єдиного чоловіка❤️".

Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "недарма чоловік тримав від усіх подалі".

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина DZIDZIO осідлала жеребця, подражнивши екзотичними розвагами:»я в захваті...".